Trabzonspor’dan yerli golcü hamlesi! Transferde takas formülü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu yerli bir golcüyle güçlendirmeyi planlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, bu doğrultuda Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i gündemine aldı.

Haberde, iki kulüp arasında karşılıklı bir takas formülünün masada olduğu belirtildi. Konyaspor'un da Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u kadrosuna katmak istediği, bu çerçevede görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 resmi maça çıkan Umut Nayir, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekti.