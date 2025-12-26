CANLI SKOR ANA SAYFA
Zambiya-Komorlar maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?-AFCON 2025

Zambiya-Komorlar maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?-AFCON 2025

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Zambiya ve Komorlar, gruptan çıkma umutlarını korumak adına kritik bir maça çıkıyor. İlk maçında bir puanı hanesine yazdıran ve 3. sırada yer alan 2012 şampiyonu Zambiya, hücum hattındaki yıldızlarıyla turnuvadaki ilk galibiyetini almayı hedeflerken; henüz puanı bulunmayan grubun son sırasındaki Komorlar, disiplinli savunmasıyla rakibini durdurup turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmak istiyor. Peki Zambiya-Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 12:01
Zambiya-Komorlar maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?-AFCON 2025

Zambiya-Komorlar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'te heyecan tüm hızıyla sürerken, A Grubu'nda dengeleri sarsacak olan Zambiya-Komorlar karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Zambiya, Daka liderliğindeki etkili hücum hattıyla maça baskılı başlayarak erken bir skor bulma peşinde. Diğer yanda, kısıtlı kadrosuna rağmen kolektif oyun anlayışıyla tanınan ve her an sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahip olan Komorlar ise savunma güvenliğini ön planda tutarak kontrataklarla etkili olmaya çalışacak. İşte Zambiya-Komorlar maçı yayın bilgileri...

Zambiya-Komorlar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zambiya-Komorlar maçı 26 Aralık Cuma günü TSİ 20.30'da oynanacak.

Zambiya-Komorlar MAÇI HANGİ KANALDA?

AFON 2025 A Grubu 2. haftasında oynanacak Zambiya-Komorlar maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Zambiya-Komorlar MUHTEMEL 11'LER

Zambiya: Mwansa; M. Banda, B. Sakala, Chanda, Musonda; Chaiwa, Kangwa, Tembo; F. Sakala, Daka, L. Banda

Komorlar: Pandor; Toibubu, Soilihi, Kari, Boura; B. Youssouf, Z. Youssouf, Mohammed, Selemani; N'Changama, Said

