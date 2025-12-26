Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu!

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda 10. hafta Riyad'daki KRİTİK bir taktik savaşına sahne oluyor. Kadrosunda bulunan yıldızlarla ligin en skorer takımı olma unvanını bu maçta da pekiştirmek isteyen Al Hilal Riyadh2a karşı kısıtlı imkanlarına rağmen takım disipliniyle dikkat çeken Al Khaleej, savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla sürpriz arayacak. Peki Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı 26 Aralık Cuma günü, Türkyie saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında oynanacak Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı, S Sport Plus ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.