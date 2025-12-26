CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında futbolseverler, ligin en büyük şampiyonluk adayı Al Hilal ile istikrarlı bir grafik çizen Al Khaleej arasındaki mücadeleye kilitleniyor. Ligde topladığı 23 puanla 2. sırada yer alan ve liderle arasındaki farkı kapatmak isteyen Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal, iç saha avantajıyla galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken; 14 puanla 8. sırada bulunan Al Khaleej, zorlu deplasmanda güçlü rakibine karşı direnerek puan ya da puanlar koparmanın planlarını yapıyor. İşte Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı canlı yayın bilgileri!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 14:05
Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu!

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda 10. hafta Riyad'daki KRİTİK bir taktik savaşına sahne oluyor. Kadrosunda bulunan yıldızlarla ligin en skorer takımı olma unvanını bu maçta da pekiştirmek isteyen Al Hilal Riyadh2a karşı kısıtlı imkanlarına rağmen takım disipliniyle dikkat çeken Al Khaleej, savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla sürpriz arayacak. Peki Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı 26 Aralık Cuma günü, Türkyie saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Hilal Riyadh-Al Khaleej MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında oynanacak Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı, S Sport Plus ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

