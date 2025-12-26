CANLI MAÇ İZLE | Fas-Mali maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas-Mali maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Kazablanka kentindeki efsanevi Prince Moulay Abdellah Stadyumu, Fas-Mali karşılaşmasıyla tarihi bir geceye daha tanıklık etmeye hazırlanıyor. Dünya Kupası'ndaki başarısını kıta şampiyonluğuyla taçlandırmak isteyen Fas, Abraham ve Brahim Diaz gibi dünya çapındaki silahlarıyla sahadaki dominant taraf olmak istiyor. Ancak karşılarında, orta sahada büyük direnç gösteren ve kolay teslim olmayan bir Mali takımı var. Peki Fas-Mali maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas-Mali MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fas-Mali maçı 26 Aralık Cuma günü Türkiye Saati İle 23.00'te oynanacak.

Fas-Mali MAÇI HANGİ KANALDA?

AFON 2025 A Grubu 2. haftasında oynanacak Fas-Mali maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fas-Mali MUHTEMEL 11'LER

Fas: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Diaz, El Kaabi, El Aynaoui

Mali: Diarra; Coulibally, Diaby, Fofana, Dante; Sangare, Dieng; Sinayoko, Doumbia, Nene; E B Toure