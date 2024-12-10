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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İlgililer gerekeni yapacaktır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İlgililer gerekeni yapacaktır

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşan Dursun Özbek, son dönemde yaşanan olaylar ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 16:32
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İlgililer gerekeni yapacaktır

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Kulüp Başkanı Ödülü'nü alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödülü teslim almasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"İLGİLİLER GEREKENİ YAPACAKTIR"

Barış Alper'in sakatlanış biçimi, şekli hiç kimse tarafından tasvip edilmedi. İlgililer gerekeni yapacaktır. Futbolun, spor olduğunu unutmayalım, o çerçevede davranalım. Buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum.

BASIN AÇIKLAMASI...

Öte yandan Özbek, son dönemde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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