Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İlgililer gerekeni yapacaktır

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Kulüp Başkanı Ödülü'nü alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödülü teslim almasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"İLGİLİLER GEREKENİ YAPACAKTIR"

Barış Alper'in sakatlanış biçimi, şekli hiç kimse tarafından tasvip edilmedi. İlgililer gerekeni yapacaktır. Futbolun, spor olduğunu unutmayalım, o çerçevede davranalım. Buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum.

BASIN AÇIKLAMASI...

Öte yandan Özbek, son dönemde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.