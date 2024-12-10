Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İlgililer gerekeni yapacaktır

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Kulüp Başkanı Ödülü'nü alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödülü teslim almasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
"İLGİLİLER GEREKENİ YAPACAKTIR"
Barış Alper'in sakatlanış biçimi, şekli hiç kimse tarafından tasvip edilmedi. İlgililer gerekeni yapacaktır. Futbolun, spor olduğunu unutmayalım, o çerçevede davranalım. Buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum.
BASIN AÇIKLAMASI...
Öte yandan Özbek, son dönemde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.