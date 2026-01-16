Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston'a yetmedi!

NBA'de normal sezon heyecanı hız kesmeden sürerken Batı Konferansı'nda Houston Rockets, evinde karşılaştığı Oklahoma City Thunder'a 111-91'lik skorla kaybetti. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika kaldığı parkede 14 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 19 sayıyla mücadele etti. Ligde üst üste 5, toplamda da 35. galibiyetini elde eden Thunder'da ise Shai Gilgeous Alexander 20 sayı, Chet Holmgren de 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

İŞTE ALPEREN'İN PERFORMANSI