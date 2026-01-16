CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston'a yetmedi!

Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston'a yetmedi!

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double ile tamamladığı karşılaşmada Oklahoma City Thunder'a 111-91'lik skorla yenildi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 10:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston'a yetmedi!

NBA'de normal sezon heyecanı hız kesmeden sürerken Batı Konferansı'nda Houston Rockets, evinde karşılaştığı Oklahoma City Thunder'a 111-91'lik skorla kaybetti. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika kaldığı parkede 14 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 19 sayıyla mücadele etti. Ligde üst üste 5, toplamda da 35. galibiyetini elde eden Thunder'da ise Shai Gilgeous Alexander 20 sayı, Chet Holmgren de 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.

İŞTE ALPEREN'İN PERFORMANSI

Türk Telekom reklam
Dört büyüklerin Diatta düellosu!
DİĞER
Beşiktaş Abraham’ı bekliyor! 25 milyon euroluk golcü...
Neda Şahin İmamoğlu'nun ekibinin villadaki fuhuş partilerini ifşa etti: 30 bin TL karşılığında cinsel ilişki zorunlu
Beşiktaş'tan Ada'ya 4.5 yıllık imza!
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... 10:19
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! 09:50
Fenerbahçe'ye süper forvet! Fenerbahçe'ye süper forvet! 09:28
Dört büyüklerin Diatta düellosu! Dört büyüklerin Diatta düellosu! 09:15
Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var! Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var! 08:12
Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! 01:15
Daha Eski
Beşiktaş kupada doludizgin! Beşiktaş kupada doludizgin! 01:15
En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! 01:15
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! 01:15
Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! 01:15
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli 01:15
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 01:15