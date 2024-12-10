Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Yatırımlar yapmış bir devleti temsil ediyoruz

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, 10 Aralık Salı günü saat 10:00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ardından özel konuk olarak konuşma yapmak üzere sahneye çıktı. Turkuvaz Medya onur ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a takdim edildi.

İşte Osman Aşkın Bak'ın ifadeleri...

"YATIRIMLAR YAPMIŞ BİR DEVLETİ TEMSİL EDİYORUZ"

Bugün burada benimle beraber olmanız çok çok kıymetli tabii. Yatırımlar yapmış bir devleti temsil ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi futbolu çok iyi bilmesi ihtiyaçlarını bilmesi çok kıymetli. Bu geçen süre içerisinde yapılan yatırımlar gerçekten çok önemli bunlar örnekleriyle dolu daha çok yakın zamanda basketbol gelişim merkezini açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok ve inanıyoruz ki tüm basketbol için önemli bir merkez olacağız.

Vizyonun artmasını istiyoruz. Bakın Türkiye'de 40 tane stadyum yapıldı ve bunların yanında talepler üzerine şehirlerimizde o şehri nüfusuna uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz.

Mahallelerdeki halı sahalardan basketbol sahalarına, voleybol sahalarından tenis kortlarına kadar her yerde bir spor yatırımı var ve yapılmaya devam ediyor. Bunu ne için yapıyoruz? Tabii gençliğimiz için yapıyoruz. Tamamı bu tesislerden faydalanabiliyor.

Yüzde bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde yaklaşık 11,5 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik.

Ülkemizin spora güçlü bir yatırımı var ve biz daha fazla başarı istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizden daha fazla altyapıya yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcumuz yetiştirilmesi daha fazla sporcumuz Avrupa'ya transfer olsun istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız.

Sporun gelişimine katkılarından dolayı da Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum.