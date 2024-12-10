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Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı: Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası'na katılmak!

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı: Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası'na katılmak!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi etkinliğine katıldı. Kazancı; etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 14:00
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TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı: Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası'na katılmak!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi etkinliğine katıldı. Kazancı; etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerinin Cuma günü yapılacak kura çekimi ile belli olacağını ifade eden Ceyhun Kazancı, "Milli takım özelinde cuma günü kura çekimimiz var. Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası'na katılmak. 2026'da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız. Mart ayında Macaristan ile oynayacağımız Ulular Ligi'ndeki müsabakalar var. Sonrasında eleme maçları başlayacak" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNU DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN HEP BERABER KENETLENEREK BİR ARAYA GELMEMİZ GEREKİYOR'

Türk futbolunda yaşanan tartışmalarla ilgili düşünceleri sorulan Kazancı, "Her sezon süregelen şeyler. Bunlara odaklanmamak, pozitif olmak lazım. Artık kenetlenme vakti. Türk futbolunu daha ileriye götürmek için hep beraber kenetlenerek bir araya gelmemiz, hem milli takıma sirayet edecek şekilde hem kulüp takımlarımızı daha yukarılara çıkaracak, Avrupa kupalarında büyük başarılara sağlayacak şekilde o pozitif birliktelik ortamını sağlamamız gerekiyor. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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