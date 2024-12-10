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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! "Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen..."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! "Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın şampiyon teknik direktörü ödülünü aldı. Buruk ödülün ardından takımda sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 16:33
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! "Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın şampiyon teknik direktörü ödülünü aldı.

Buruk ödülün ardından takımda sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in durumu hakkında konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Bence sakatlıklar çok fazla oluyor. Bu tür müdahaleler, basmalar çok fazla oluyor. Direkt olarak ayağına basılması bizi üzen şeylerden biri. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart görmemesi ön plana çıkmasına neden oldu. Barış, güçlü bir fiziğe sahip, şanslı da. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi. Kemik ödemi ve dizinde bir sorun var. Güçlü bir oyuncu, Barış için zaman söyleyemiyorsunuz. En kısa zamanda....

Osimhen'in sakatlığında da yaklaşık 2 haftalık bir süre gözüküyor. Çok eksildik, oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz. Geçen hafta 10 kişi oynadık, bir sonraki maçı 11 kişi oynayacağız. Bu açıdan iyi.

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