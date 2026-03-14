Galatasaray'da tek hedef puan farkını açmak! İşte Okan Buruk'un 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Lider Galatasaray, bu akşam evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılıar, Fenerbahçe'nin sürpriz yenilgisi sonrası taraftarları önünde kazanırsa bitime 8 hafta kala puan farkı 7'ye yükselecek. İşte Okan Buruk'un RAMS Başakşehir maçı 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray bu akşam evinde Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Süper Lig'de 25 hafta sonunda 61 puanla lider olan Cimbom, büyük bir fırsat yakalama şansına sahip. Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa karşısında aldığı sürpriz yenilgi sonrası gözler sarı-kırmızılılara çevrildi. Aslan, sahasında Başakşehir'i yenmesi halinde puan farkı 7'ye çıkacak.

Ligde ilk 4 sırayı hedefleyen Başakşehir ise son 3 maçından galip ayrıldı. Formda bir görüntü çizen 42 puanlı turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı son 12 müsabakanın sadece 1'ini kaybetti. Cimbom'da bu önemli müsabaka öncesi Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Leroy Sane ve sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Başakşehir'de ise Kazımcan Karataş kart cezası, Operi de sakatlığı nedeniyle 90 dakikada yer alamayacak.

36. KEZ OYNAYACAKLAR
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugün 36. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu- lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Sarı- kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Aslan, Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

OKAN BURUK CEZALI
Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Okan Buruk sarı kart cezası nedeniyle bu akşam yedek kulübesinde olamayacak. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde kart görerek cezalı duruma düşen Buruk, takımını dışarıdan takip edecek. Başakşehir maçında kenar yönetimi İrfan Saraloğlu'nda olacak.

ROTASYON PLANLARI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ilk maçta 1-0 yenen, rövanşı da 18 Mart Çarşamba günü oynayacak Galatasaray, Başakşehir önünde rotasyona gidecek. Aslan'da Boey ve Eren ilk 11'e girecek. Lemina da dinlendirilecek. Cezalı Abdülkerim'in yokluğunda Singo stopere geçecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Trendyol Süper Lig'de 26. haftada bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Yusuf, Umut, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Selke

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
