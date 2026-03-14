Galatasaray'da tek hedef puan farkını açmak! İşte Okan Buruk'un 11'i
Lider Galatasaray, bu akşam evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılıar, Fenerbahçe'nin sürpriz yenilgisi sonrası taraftarları önünde kazanırsa bitime 8 hafta kala puan farkı 7'ye yükselecek. İşte Okan Buruk'un RAMS Başakşehir maçı 11'i.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
36. KEZ OYNAYACAKLAR
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugün 36. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu- lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
Sarı- kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Aslan, Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı da gol yemeden kazandı.
OKAN BURUK CEZALI
Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Okan Buruk sarı kart cezası nedeniyle bu akşam yedek kulübesinde olamayacak. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde kart görerek cezalı duruma düşen Buruk, takımını dışarıdan takip edecek. Başakşehir maçında kenar yönetimi İrfan Saraloğlu'nda olacak.
ROTASYON PLANLARI
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ilk maçta 1-0 yenen, rövanşı da 18 Mart Çarşamba günü oynayacak Galatasaray, Başakşehir önünde rotasyona gidecek. Aslan'da Boey ve Eren ilk 11'e girecek. Lemina da dinlendirilecek. Cezalı Abdülkerim'in yokluğunda Singo stopere geçecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Trendyol Süper Lig'de 26. haftada bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Yusuf, Umut, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Selke
