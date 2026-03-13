Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük şoku!

Fenerbahçe'ye deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük şoku!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:17
Fenerbahçe'ye deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük şoku!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ligin son sırasında yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1. dakikada Serginho kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, kümede kalma umutlarını artırdı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı ve zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, devre arasında 4 değişiklik yaptı.

Takımının ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Mert Müldür'ü oyundan aldı.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown'u oyuna dahil etti.

67 YIL SONRA GELEN MAĞLUBİYET

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 67 yıl sonra rakibine karşı ligde galibiyet elde etti.

TEDESCO CEZASI SEBEBİYLE KULÜBEDE YER ALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Samsunspor maçının son anlarında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. 40 yaşındaki teknik adam cezasını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında çekti ve kulübede yer alamadı. Bu maçta Tedesco'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında Oosterwolde'nin kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası içi sol tarafına açıldı. O noktada bulunan Bartuğ Elmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Levent Mercan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

36. dakikada Serginho ceza sahası içinden pasını penaltı noktası yakınına doğru çıkardı. Penaltı noktası yakınından Kranevitter'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Barış Kalaycı, topu ön direğe ortaladı. Ön direkte Lichnovsky'nin kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Arka direkte Serginho, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı. 2-0

52. dakika Tiago'nun pasında Serginho, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert Günok ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Musaba'nın, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'te kaldı.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan pasında Musaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şut çıkardı. Kaleci Grbic, eliyle topu kornere çeldi.

Ev sahibi ekip, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

