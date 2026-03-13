Bartuğ Elmaz ile Fenerbahçe’de Marco Asensio arasında tansiyon yükseldi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'den Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e kiralık olarak giden Bartuğ Elmaz ile sarı-lacivertlilerin yıldızı Marco Asensio arasında tansiyon yükseldi.
Bartuğ Elmaz'ın oyuncu değişikliği sırasında zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle Asensio ile arasında gerilim yaşadığı görüldü. İki takım oyuncularının araya girmesiyle tartışma sona erdi.