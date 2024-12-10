Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde 'Yılın Takımı Ödülü' Galatasaray'ın oldu!

Turkuvaz Medya her sene düzenlemiş olduğu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde bu yıl da dev bir organizasyona imza attı.

Pek çok önemli konukların ağırlandığı ve pek çok dalda çeşitli ödüllerin verildiği zirvede Yılın Takımı Ödülü geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın oldu.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 24/25 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 99 puanın önünde 102 puanla tamamlamıştı.

Cimbom, Okan Buruk yönetiminde 92 golle ağları sarsarken 26 kez topu filelerinde görmüştü.