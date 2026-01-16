Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak Arca Çorum FK-Adana Demirspor karşılaşması, kağıt üzerinde ev sahibi ekibin mutlak üstünlüğüyle geçmeye aday görünse de Çorum FK'da kilit eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Kırmızı-siyahlılarda savunmanın önemli ismi Erkan Kaş ve hücum hattının etkili silahı Burak Çoban, kart cezaları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek; bu durum teknik direktörün rotasyona gitmesini zorunlu kılıyor. Konuk ekip Adana Demirspor cephesinde ise işler saha dışındaki kaosun gölgesinde ilerliyor; transfer yasakları ve giden as oyuncuların ardından tamamıyla gençlerden kurulu bir kadroyla mücadele eden 'Mavi Şimşekler' fiziksel olarak kendilerinden çok daha güçlü olan rakiplerine karşı dirençli bir savunma kurgusuyla sürpriz arayacak. İşte Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının yayın bilgileri...

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı, 16 Ocak Cuma günü, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1. Lig'in 21. hafta açılış karşılaşması olan Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı, saat 20.00'de başlayacak.

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı Arca Çorum FK-Adana Demirspor mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR