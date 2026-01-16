CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Arca Çorum FK sahasında, ligin son sırasına demir atan Adana Demirspor’u ağırlıyor. Ligde topladığı 32 puanla 7. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta Amed SK deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle dönen Çorum ekibi, taraftarı önünde kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, yaşadığı ağır mali kriz ve üst üste gelen puan silme cezaları nedeniyle -28 puanla ligin dibinde bulunan Adana Demirspor ise, prestijini korumak ve genç kadrosuyla ligde ilk puan sevincini yaşamak adına zorlu bir deplasman sınavına çıkıyor. İşte Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 11:27
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak Arca Çorum FK-Adana Demirspor karşılaşması, kağıt üzerinde ev sahibi ekibin mutlak üstünlüğüyle geçmeye aday görünse de Çorum FK'da kilit eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Kırmızı-siyahlılarda savunmanın önemli ismi Erkan Kaş ve hücum hattının etkili silahı Burak Çoban, kart cezaları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek; bu durum teknik direktörün rotasyona gitmesini zorunlu kılıyor. Konuk ekip Adana Demirspor cephesinde ise işler saha dışındaki kaosun gölgesinde ilerliyor; transfer yasakları ve giden as oyuncuların ardından tamamıyla gençlerden kurulu bir kadroyla mücadele eden 'Mavi Şimşekler' fiziksel olarak kendilerinden çok daha güçlü olan rakiplerine karşı dirençli bir savunma kurgusuyla sürpriz arayacak. İşte Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının yayın bilgileri...

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı, 16 Ocak Cuma günü, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1. Lig'in 21. hafta açılış karşılaşması olan Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı, saat 20.00'de başlayacak.

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı Arca Çorum FK-Adana Demirspor mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARCA ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

