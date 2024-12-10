Bright Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'ten Fotomaç'a teşekkür 10.12.2024 | 16:11 Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın sağ beki ödülünü kazanan Bright Osayi-Samuel ve yılın sol kanadı seçilen Dusan Tadic, kendilerini bu ödüle layık gören Fotomaç Gazetesi'ne teşekkür etti.

Osayi-Samuel, "Fotomaç Gazetesi'ne ben bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Sonraki ödüllerde görüşmek üzere" derken; Tadic, "Fotomaç Gazetesi'ne ben bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum. Gelecek yıl görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.