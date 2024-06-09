Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Ülker Stadı’ndaki seçim saat 10.00’da başlayacak, 17.00’de de sandıklar kapacak. 46 bin 410 üyenin yaklaşık olarak 38 bininin oy kullanması bekleniyor. İşte seçimle ilgili tüm detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BALOTAJ KURULU (ASİL): İnci Ceyda Teomanlı, Muazzez Handan Özkan, Haluk Güvener, Levent Mehmet Bilgin, Tolga Saygılı, Serhan İren, Mert Sayın, Fikret Mulhan, Semih Burç Bayülken
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
BAŞKAN: Aziz Yıldırım
YÖNETİM KURULU (ASİL): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş
YÖNETİM KURULU (YEDEK): Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın
DENETİM KURULU (ASİL): Doğan Yeşin, Sadettin Nalbantoğlu, Ali Ferhat Ağmış, Turgut Tuncer, Aydın Yılmaz
DENETİM KURULU (YEDEK): Erhan Kökçay, Yasemin Önenç
DİSİPLİN KURULU (ASİL): Cengiz Köksal, Zuhal Bereket Baş, Zeki Çalışkan, Serkan İçtem, Fesih Delidere, Ahmet Gürel, Adil Erkoç
DİSİPLİN KURULU (YEDEK): İlyas Bulcay, Fevzi Oğuz Elkatip, Cemal Kamışoğlu, Musap Geylani Kadayıfçıoğlu
SİCİL KURULU (ASİL): Mahmut Alkım Pınar, Hasan Kerim Paker, Gökhan Berker, Baki Levent Mandabaş, Murat Aydın
SİCİL KURULU (YEDEK): Zeki Sever, Mehmet Kaan Han, Derya Aldırmaz
BALOTAJ KURULU (ASİL): Tayfun Köksal, Yalçın Karatoy, Yahya Uğur, Zeynep Deniz Doğan, Harun Ata, Hasan Murat Avcı, Ayhan Balıkçı, Adil Coşkun, Gürol Baroncelli Sağıroğlu
BALOTAJ KURULU (YEDEK): Onur Keskin, Gökhan Aydın, Muharrem Kaya, Salim Kain, Fatih Yılmaz
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (ASİL): Rafet Sertaç Kayserilioğlu, Zehra Ceylan Kabadayıoğlu, Ahmet Hilmi Hacaloğlu, Zühre Akgün, Halit Üstüner
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (YEDEK): Ayşe Yonca Baltaoğlu, Burak Yiğit Aydın, Adem Kılıççı
ALİ KOÇ'UN VAATLERİ NELER?
- Stadın çatısına Mustafa Kemal Atatürk yazısının konumlandırılması.
- Türkiye'de ve Avrupa'da zirveye oynayacak yıldızlarla dolu bir kadro.
- Samandıra Tesisleri'nin yeni baştan inşası ve büyütülmesi.
- 2024-2025 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu.
- Türkiye Futbol Federasyonu'nu ibra etmeme.
AZİZ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELER?
- Stadın 70 bin kapasiteye çıkarılması ve modernleştirilmesi.
- Jose Mourinho'nun istediği tüm yerli-yabancı transferler.
- BDDK anlaşmasının sona erdirilmesi. Sözleşmedeki borcun kapatılması.
- 2024-2025 sezonunda şampiyonluk, aksi senaryoda olağanüstü kongre.
- Türkiye Futbol Federasyonu'nu değiştirme.
DİĞER