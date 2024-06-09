Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Ülker Stadı’ndaki seçim saat 10.00’da başlayacak, 17.00’de de sandıklar kapacak. 46 bin 410 üyenin yaklaşık olarak 38 bininin oy kullanması bekleniyor. İşte seçimle ilgili tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu bugün Ülker Stadı'nda yapılacak. 6 yıldır kulübü yöneten mevcut başkan Ali Koç ile 1998-2018 yılları arasında kulübün başında olan Aziz Yıldırım yarışacak.

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

İKİNCİ RAUNT

Statta kapılar saat 09.00'da açılacak ve oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak. 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var. Ancak bugün 38 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. 47 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

BAŞKAN: Ali Koç

YÖNETİM KURULU (ASİL): Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi

YÖNETİM KURULU (YEDEK): Ali Alper Alpoğlu, Selma Altay Rodopman, Mustafa Kemal Danabaş, Eren Ali Dişli, Özgür Özaktaç, Cenk Öztanık, Rıfat Perahya

DENETİM KURULU (ASİL): Mehmet Vodina, Selda Leventci, Reha Semih Bedizel, Ahmet Kıvanç Turancı, Hulusi Kesgin

DENETİM KURULU (YEDEK): Dilek Kanlı, Murat Zekeriya Ünlü, Haluk Bilen

DİSİPLİN KURULU (ASİL): Cafer Tayyar Başaran, Hüdaverd Aksen, Haluk Can Özel, Aydın Güler, Mustafa Turan, Cenk Küçük, Reşit Selim Keki

DİSİPLİN KURULU (YEDEK): Muharrem Murat Bayram, Gamze Ersöyler, Muammer Eylem Menekşe, Anıl Emre

SİCİL KURULU (ASİL): Esra Öztürk Çilingir, Fahrettin Çekmeceligil, Feyza Özarca, Sevim Öztaşkın, Abdullah İnanç Duman

SİCİL KURULU (YEDEK): Taner Oruğ, Hulusi Acar, Sezai Seçkin Durahim

BALOTAJ KURULU (ASİL): İnci Ceyda Teomanlı, Muazzez Handan Özkan, Haluk Güvener, Levent Mehmet Bilgin, Tolga Saygılı, Serhan İren, Mert Sayın, Fikret Mulhan, Semih Burç Bayülken
BALOTAJ KURULU (YEDEK): İsmail Hakkı Ergüzel, Murat Kaya, Serkan Ertunç Akkirman, Fikret Aşkın Bedük, Cenk Bilsel
TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (ASİL): Selman Arınç, Ahmet Mesut Köseoğlu, Alp Akbostancı, Arcan Bayraktaroğlu, Recai Cihan Ayger

TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (YEDEK): Fatma Yaşar Korkulu, Neşet Özgen, Bilal Acar Yıldız

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

BAŞKAN: Aziz Yıldırım

YÖNETİM KURULU (ASİL): Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş

YÖNETİM KURULU (YEDEK): Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın

DENETİM KURULU (ASİL): Doğan Yeşin, Sadettin Nalbantoğlu, Ali Ferhat Ağmış, Turgut Tuncer, Aydın Yılmaz

DENETİM KURULU (YEDEK): Erhan Kökçay, Yasemin Önenç

DİSİPLİN KURULU (ASİL): Cengiz Köksal, Zuhal Bereket Baş, Zeki Çalışkan, Serkan İçtem, Fesih Delidere, Ahmet Gürel, Adil Erkoç

DİSİPLİN KURULU (YEDEK): İlyas Bulcay, Fevzi Oğuz Elkatip, Cemal Kamışoğlu, Musap Geylani Kadayıfçıoğlu

SİCİL KURULU (ASİL): Mahmut Alkım Pınar, Hasan Kerim Paker, Gökhan Berker, Baki Levent Mandabaş, Murat Aydın

SİCİL KURULU (YEDEK): Zeki Sever, Mehmet Kaan Han, Derya Aldırmaz

BALOTAJ KURULU (ASİL): Tayfun Köksal, Yalçın Karatoy, Yahya Uğur, Zeynep Deniz Doğan, Harun Ata, Hasan Murat Avcı, Ayhan Balıkçı, Adil Coşkun, Gürol Baroncelli Sağıroğlu

BALOTAJ KURULU (YEDEK): Onur Keskin, Gökhan Aydın, Muharrem Kaya, Salim Kain, Fatih Yılmaz

TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (ASİL): Rafet Sertaç Kayserilioğlu, Zehra Ceylan Kabadayıoğlu, Ahmet Hilmi Hacaloğlu, Zühre Akgün, Halit Üstüner

TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU (YEDEK): Ayşe Yonca Baltaoğlu, Burak Yiğit Aydın, Adem Kılıççı

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

ALİ KOÇ'UN VAATLERİ NELER?

- Stadın çatısına Mustafa Kemal Atatürk yazısının konumlandırılması.

- Türkiye'de ve Avrupa'da zirveye oynayacak yıldızlarla dolu bir kadro.

- Samandıra Tesisleri'nin yeni baştan inşası ve büyütülmesi.
- 2024-2025 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu.

- Türkiye Futbol Federasyonu'nu ibra etmeme.

Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

AZİZ YILDIRIM'IN VAATLERİ NELER?

- Stadın 70 bin kapasiteye çıkarılması ve modernleştirilmesi.

- Jose Mourinho'nun istediği tüm yerli-yabancı transferler.

- BDDK anlaşmasının sona erdirilmesi. Sözleşmedeki borcun kapatılması.

- 2024-2025 sezonunda şampiyonluk, aksi senaryoda olağanüstü kongre.

- Türkiye Futbol Federasyonu'nu değiştirme.

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