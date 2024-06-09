FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım sandıklar açıldıktan sonra konuştu!

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy sayımı başladı.

Oy sayımı devam ederken başkan adaylarından Aziz Yıldırım sandıklar açıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"BEN VE ARKADAŞLARIM GÖREMİZİ YAPTIK"

"Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık, İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullandı.