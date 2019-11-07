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07 Kasım 2019, Perşembe
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'de Planic iddiası

Fenerbahçe'de Planic iddiası

Ara yaklaşırken, iddialar da artmaya başladı. 'ye yazılan son isim; Sırp stoper ... Rumen basınında yer alan haberlere göre; 'te forma giyen 27 yaşındaki stoper için 'dan da birçok talip olduğu belirtilirken, en iyi teklifin ise Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.

Ara yaklaşırken, iddialar da artmaya başladı. 'ye yazılan son isim; Sırp stoper ... Rumen basınında yer alan haberlere göre; 'te forma giyen 27 yaşındaki stoper için 'dan da birçok talip olduğu belirtilirken, en iyi teklifin ise Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.

  1. 7.11.2019
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