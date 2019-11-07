Fenerbahçe'de Planic iddiası

Ara transfer yaklaşırken, iddialar da artmaya başladı. Fenerbahçe'ye yazılan son isim; Sırp stoper Bogdan Planic... Rumen basınında yer alan haberlere göre; Steaua Bükreş'te forma giyen 27 yaşındaki stoper için Sırbistan'dan da birçok talip olduğu belirtilirken, en iyi teklifin ise Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.