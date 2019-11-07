Fenerbahçe'de Planic iddiası
Ara transfer yaklaşırken, iddialar da artmaya başladı. Fenerbahçe'ye yazılan son isim; Sırp stoper Bogdan Planic... Rumen basınında yer alan haberlere göre; Steaua Bükreş'te forma giyen 27 yaşındaki stoper için Sırbistan'dan da birçok talip olduğu belirtilirken, en iyi teklifin ise Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.
Ara transfer yaklaşırken, iddialar da artmaya başladı. Fenerbahçe'ye yazılan son isim; Sırp stoper Bogdan Planic... Rumen basınında yer alan haberlere göre; Steaua Bükreş'te forma giyen 27 yaşındaki stoper için Sırbistan'dan da birçok talip olduğu belirtilirken, en iyi teklifin ise Fenerbahçe tarafından yapıldığı ifade edildi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Fenerbahçe'de Planic iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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