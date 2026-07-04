Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara: Meydan okumaya geldim

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, siyah-beyazlıların Slovakya'daki yeni sezon kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken ifadeler...

"SÜPER LİG'İ BİLİYORUM"

"Buraya bir meydan okumaya geldim. Süper Lig'i biliyorum, iyi takımların, güçlü takımların olduğunu biliyorum ancak en iyi takıma geldiğini düşünüyorum ve bu yüzden mutluyum."

"Hocanın oyun mantalitesini seviyorum. Çok iyi bir takım olacağız. Hocamızla birlikte bence iyi bir sezon geçireceğiz, hücum futbolu oynayıp önde basarak. Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Çok büyük bir kulüp ve camia. Taraftarı da iyi biliyorum. Beşiktaş ile ilgili çok fazla bilgim var. Zaten ben de bu büyüklüğü görmek için buradayım."

"Kimseyle konuşmadım ama burada tanıdığım oyuncular var, Agbadou ve Olatitan gibi isimler. Teklif gelince çekinmedim ve kabul ettim. Burada olduğum için çok heyecanlıyım."

"Futbolcular, futbolu taraftar için oynarlar. Bizim taraftarımızın da iyi olduğunu biliyorum. 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım."

"ÖĞRENMEK VE GELİŞMEK İÇİN GELDİM"

"Ben defans oyuncusuyum, bir bekim ve genç bir oyuncuyum. Buraya öğrenmek ve gelişmek için geldim. Ofansif oynamayı seviyorum ama öncelikle defans oyuncusuyum. Daha iyiye gitmek için buradayım ve bunun üzerine çalışacağım."