Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

On haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe'de, oyun olarak üstün olunan maçlarda gol atamama sorunu teknik ekibi düşündürüyor. Ligin ve Avrupa'nın gol pozisyonuna girme anlamında açık ara üst sıralarında yer alan Fenerbahçe'de, Vedat Muriç'in dışında bu pozisyonları gole çevirebilen bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde bu konuda flaş bir gelişme yaşandı ve ara transfer dönemi için yıldız futbolcu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin gol problemini çözecek o isim...

6 Kasım 2019 Çarşamba 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





