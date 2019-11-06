Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

On haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe'de, oyun olarak üstün olunan maçlarda gol atamama sorunu teknik ekibi düşündürüyor. Ligin ve Avrupa'nın gol pozisyonuna girme anlamında açık ara üst sıralarında yer alan Fenerbahçe'de, Vedat Muriç'in dışında bu pozisyonları gole çevirebilen bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde bu konuda flaş bir gelişme yaşandı ve ara transfer dönemi için yıldız futbolcu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin gol problemini çözecek o isim...
6 Kasım 2019 Çarşamba 12:09
Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, saha içinde olmasa da saha dışında işler istenildiği gibi gidiyor...

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Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

Süper Lig'de iki hafta üst üste galibiyet alan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında şok bir yenilgi aldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

Bu yenilgiye rağmen moral bozmayan Fenerbahçe'de, taraftarlar ve teknik ekip oynanan futboldan ise bir hayli memnun.

Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Sezon başında yaptığı nokta atışı transferle dikkat çeken Kanarya, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek

Sarı-lacivetlilerde iç ve dış transferde önemli gelişmeler yaşanıyor...

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