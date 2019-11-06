Fenerbahçe'den flaş transfer! Gol sorununu o çözecek
On haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe'de, oyun olarak üstün olunan maçlarda gol atamama sorunu teknik ekibi düşündürüyor. Ligin ve Avrupa'nın gol pozisyonuna girme anlamında açık ara üst sıralarında yer alan Fenerbahçe'de, Vedat Muriç'in dışında bu pozisyonları gole çevirebilen bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde bu konuda flaş bir gelişme yaşandı ve ara transfer dönemi için yıldız futbolcu gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin gol problemini çözecek o isim...
6 Kasım 2019 Çarşamba 12:09
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Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, saha içinde olmasa da saha dışında işler istenildiği gibi gidiyor...
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Süper Lig'de iki hafta üst üste galibiyet alan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında şok bir yenilgi aldı.
Bu yenilgiye rağmen moral bozmayan Fenerbahçe'de, taraftarlar ve teknik ekip oynanan futboldan ise bir hayli memnun.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Sezon başında yaptığı nokta atışı transferle dikkat çeken Kanarya, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı-lacivetlilerde iç ve dış transferde önemli gelişmeler yaşanıyor...