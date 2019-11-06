Fenerbahçe'de imza şov! Dirar'ın ardından...

Fenerbahçe, Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. 2017 yılında Monaco'dan transfer edilen Dirar, sarı-lacivertli forma altında toplam 63 maçta 8 gol atıp 12 asist yaptı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe bir yıldız futbolcu ile daha sözleşme uzatma kararı aldı. İşte imza attırılacak futbolcu...
6 Kasım 2019 Çarşamba 08:55
Güncelleme: 06.11.2019 08:55
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Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.
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NabilDirar, 10 haftası geride kalan Süper Lig'de 7 maçta görev yaparken, 2 kez gol sevinci yaşadı. Dirar, 2017 yılında Monaco'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olmuştu.
2020 yılında 10 futbolcunun sözleşmesi sona erececek Fenerbahçe'de yönetim bu oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.
Dirar'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe sportif direktörü DamienComolli, sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili de açıklamalar yaptı..
DamienComolli açıklamasında, ''NabilDirar ile sözleşme yenilediğimiz için çok mutluyuz. Dirar, takımımızın önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Farklı mevkilerde oynayabilen, teknik direktörümüz, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızın performansını çok beğendiği bir oyuncu..