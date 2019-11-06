Fenerbahçe'de imza şov! Dirar'ın ardından...

Fenerbahçe, Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. 2017 yılında Monaco'dan transfer edilen Dirar, sarı-lacivertli forma altında toplam 63 maçta 8 gol atıp 12 asist yaptı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe bir yıldız futbolcu ile daha sözleşme uzatma kararı aldı. İşte imza attırılacak futbolcu...

6 Kasım 2019 Çarşamba 08:55 Güncelleme: 06.11.2019 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





