Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

2019-2020 sezonuna birçok ayrılığın yanı sıra hatırı sayılır sayıda da transfer yaparak büyük bir değişimle başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Sarı lacivertlilere vuran 10 milyon euro'luk transfer piyangosu ve teklif gelen isim haberimizde...