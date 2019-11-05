Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

2019-2020 sezonuna birçok ayrılığın yanı sıra hatırı sayılır sayıda da transfer yaparak büyük bir değişimle başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Sarı lacivertlilere vuran 10 milyon euro'luk transfer piyangosu ve teklif gelen isim haberimizde...

5 Kasım 2019 Salı 17:18 Güncelleme: 05.11.2019 17:21
Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor...

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Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

Bu sezon sarı lacivertli formayla 9 maça çıkan yıldız isme gelen teklif sosyal medyadan duyuruldu.

Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

Transfer teklifinin kapsamı ve transfere dair ayrıntılar şu şekilde;

Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

Fenerbahçe'ye oyuncusunun transferi için Çin ekibinden 10 milyon euro'luk (Yaklaşık 64 milyon TL) bir teklif geldi.

Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...

Brezilya'da yayın yapan uol.com.br sitesinin muhabiri Jeremias Wernek haberini son dakika ve özel olarak duyurdu.

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