Adana Demirspor ile Serik Belediyespor, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede karşı karşıya geliyor. İki takımın da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşma büyük ilgi görüyor. Adana Demirspor için sezon oldukça zorlu geçiyor. FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 6 puan silme cezası, takımın ligdeki konumunu daha da zorlaştırdı. Adana temsilcisi şu anda -51 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Peki, Adana Demirspor-Serik Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 13.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Hakan Ülker yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR-SERİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-SERİKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM!

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Adana temsilcisi için 2025-2026 sezonu tarihindeki en zorlu dönemlerden biri olarak kayıtlara geçiyor. FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 6 puan silme cezası, kulübün üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Mevcut cezalar ve alınan sonuçlar neticesinde Adana Demirspor, -51 puanla lig tablosunun son sırasında yer alıyor. Konuk ekip Serik Belediyespor ise Adana deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakalardaki performansını istikrara kavuşturmak isteyen Antalya temsilcisi, Adana Demirspor'un yaşadığı motivasyon kaybını avantaja çevirmenin planlarını yapıyor.