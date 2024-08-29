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Giovanni van Bronckhorst: Kadromuzu güçlendireceğiz

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 23:44
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Giovanni van Bronckhorst: Kadromuzu güçlendireceğiz

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında 5-1 mağlup etti. Böylelikle Siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

Harika bir akşam yaşıyoruz. Tarafarımız bütün akşam bize destek verdi. Hepimiz için keyifli bir gece geçiyor

İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik. Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Hak ettiğimiz bir sonuç. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık.

Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu tazeledik. İyi oyuncular kattık kadromuza. Daha önce de söyledim, iyi iş yaptık transferde. Transferin bitmesine birkaç gün var. Kadromuzu daha güçlü hale getireceğimiz bir durum olursa bundan şüphe etmeyiz. Kadronun yüzde 90-95 olarak hazır olduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa da bunu değerlendiririz.

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