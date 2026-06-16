Beşiktaş'a scout transferi: İlhan Fakılı!

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir scout ekibinin yakın takibinde olan İlhan Fakılı'nın transferinde büyük aşama kaydetti. Fransa 2'nci Ligi ekibi Clermont'ta kariyerini sürdüren ve Kartal'a gelmeye sıcak bakan 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, her iki kanatta ve hücum hattının merkezinde görev alabiliyor. Sürati ve teknik becerisiyle dikkat çeken İlhan Fakılı, Ümit Milli Takımı'nın formasını da giydi.