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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Fransız stoperle yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki isimlerden biri olarak gösterilen deneyimli futbolcunun talep ettiği maaş dudak uçuklattı. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 16:32
Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Fenerbahçe'de rekor oyla yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, yönetiminde görev dağılımını yaptı.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Görev dağılımının yapılmasının ardından gözlerin bir kez daha çevrildiği Fenerbahçe'de teknik direktör kararının duyurulması sonrası transferlerin açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Seçim öncesi 2 santrfor ve stoper takviyesinin elzem olduğunu vurgulayan Yıldırım'ın, hücum hattı için Guirassy ve Muriqi ile anlaştığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Stoper transferinde ise farklı bir rota izleyen Yıldırım, bu bölge için başlıca üç aday belirlemişti.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Erdem Akbaş'ın 1 Haziran tarihli haberinde, Aziz Yıldırım'ın Londra ziyaretinde Nathan Ake ve Calvin Bassey'nin temsilcileriyle görüştüğü, Lens'te forma giyen Malang Sarr'ın ise bu iki transferin gerçekleşmemesi durumunda üçüncü seçenek olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin stoper transferi için düşündüğü isimlerden biri olan Malang Sarr ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper, sarı-lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı. Lens ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Fransız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...

Malang Sarr; Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giymişti.

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