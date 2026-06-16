Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Talep ettiği maaş...
Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Fransız stoperle yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki isimlerden biri olarak gösterilen deneyimli futbolcunun talep ettiği maaş dudak uçuklattı. İşte o rakam...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 16:32
Fenerbahçe'de rekor oyla yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, yönetiminde görev dağılımını yaptı.
Görev dağılımının yapılmasının ardından gözlerin bir kez daha çevrildiği Fenerbahçe'de teknik direktör kararının duyurulması sonrası transferlerin açıklanması bekleniyor.
Seçim öncesi 2 santrfor ve stoper takviyesinin elzem olduğunu vurgulayan Yıldırım'ın, hücum hattı için Guirassy ve Muriqi ile anlaştığı ifade edilmişti.
Stoper transferinde ise farklı bir rota izleyen Yıldırım, bu bölge için başlıca üç aday belirlemişti.
Erdem Akbaş'ın 1 Haziran tarihli haberinde, Aziz Yıldırım'ın Londra ziyaretinde Nathan Ake ve Calvin Bassey'nin temsilcileriyle görüştüğü, Lens'te forma giyen Malang Sarr'ın ise bu iki transferin gerçekleşmemesi durumunda üçüncü seçenek olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin stoper transferi için düşündüğü isimlerden biri olan Malang Sarr ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper, sarı-lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı. Lens ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Fransız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Malang Sarr; Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giymişti.