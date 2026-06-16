Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını bir basamak daha yukarı taşımak isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak üzere harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, OGC Nice'in Cezayirli yıldızı Hicham Boudaoui için devre arasında sunduğu teklifini yineledi. İşte o rakam...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 15:46
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya dinamizm katmak üzere kollarını sıvadı.
Cimbom, son olarak Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönünü Fransa'ya çevirdi.
DZ Foot'un haberine göre Galatasaray, OGC Nice'in 26 yaşındaki merkez orta sahası Hicham Boudaoui için harekete geçme kararı aldı.
Geride bıraktığımız ara transfer döneminde de yetenekli oyuncu için teklif sunan Aslan, Ligue 1 temsilcisini ikna edememişti.
Yönetim, devre arasında Hicham için sunduğu 15 milyon euro'luk teklifi yineledi.
Nice yönetiminin ise maaş yükünü azaltmak ve yaz transfer dönemi için kaynak oluşturmak amacıyla Hicham'ı gözden çıkarabileceği aktarıldı.
Cezayirli oyuncuya Aston Villa ve Brighton'ın yanı sıra Bundesliga'dan da talipler olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon OGC Nice'te 32 maçta forma giyen merkez orta saha, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Cezayir'in Dünya Kupası kadrosunda da kendine yer bulan Hicham Boudaoui, milli takım formasını 32 kez terletti.