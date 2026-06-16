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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını bir basamak daha yukarı taşımak isteyen Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak üzere harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, OGC Nice'in Cezayirli yıldızı Hicham Boudaoui için devre arasında sunduğu teklifini yineledi. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 15:46
Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya dinamizm katmak üzere kollarını sıvadı.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Cimbom, son olarak Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönünü Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

DZ Foot'un haberine göre Galatasaray, OGC Nice'in 26 yaşındaki merkez orta sahası Hicham Boudaoui için harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Geride bıraktığımız ara transfer döneminde de yetenekli oyuncu için teklif sunan Aslan, Ligue 1 temsilcisini ikna edememişti.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Yönetim, devre arasında Hicham için sunduğu 15 milyon euro'luk teklifi yineledi.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Nice yönetiminin ise maaş yükünü azaltmak ve yaz transfer dönemi için kaynak oluşturmak amacıyla Hicham'ı gözden çıkarabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Cezayirli oyuncuya Aston Villa ve Brighton'ın yanı sıra Bundesliga'dan da talipler olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Geçtiğimiz sezon OGC Nice'te 32 maçta forma giyen merkez orta saha, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

Cezayir'in Dünya Kupası kadrosunda da kendine yer bulan Hicham Boudaoui, milli takım formasını 32 kez terletti.

Galatasaray'da rota yeniden Hicham Boudaoui!

İşte o haber...

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