Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...
Galatasaray'da Rafael Leao'nun durumu yakından takip ediliyor. Portekizli sol kanat oyuncusu, AC Milan'dan ayrılmak istediğini yinelerken sarı-kırmızılıların girişimlerini hızlandırması planlanıyor. İşte transferde kritik tarih...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan Rafael Leao için en uygun zamanın beklendiği kaydedildi. Turnuva bitimine kadar zamanı olan Aslan'ın resmi teklifini hazırladığı bildirildi.
Portekizli oyuncunun da şu aşamada görüşmelerden ziyade Dünya Kupası'na odaklandığı belirtildi.
Okan Buruk'un da süreci yakından takip ettiği ve Rafael Leao tarzında bir futbolcuyu hücum hattında görmek istediği aktarıldı.
MILAN'DA HEDEFLERE ULAŞTIM
Leao, Portekiz basınına geleceğiyle ilgili konuştu. 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Portekizli yıldız, Milan'daki durumuyla alakalı, "Milan'da ulaşmayı hedeflediğim şeylere zaten ulaştım. Eğer ayrılık gerçekleşirse buradan çok mutlu bir şekilde ayrılırım" ifadelerini kullandı.
OYUN PLANINA UYGUN
Okan Buruk, Rafael Leao'nun profilini kafasındaki oyun şablonuna uygun görüyor.
Portekizli yıldızın hücum hattındaki çok yönlülüğü sarı-kırmızılı teknik ekipten olumlu not aldı.
Leao'nun sol kanat ve forvette yer alabilmesi nedeniyle önemli bir alternatif olduğu vurgulandı.
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