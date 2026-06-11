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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Galatasaray'da Rafael Leao'nun durumu yakından takip ediliyor. Portekizli sol kanat oyuncusu, AC Milan'dan ayrılmak istediğini yinelerken sarı-kırmızılıların girişimlerini hızlandırması planlanıyor. İşte transferde kritik tarih...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında Rafael Leao'ya olan ilgi sürüyor.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Portekizli sol kanat oyuncusu, yeni bir açıklama daha yaparak Milan'dan ayrılmak istediğini yineledi.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

27 yaşındaki ünlü yıldız, yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığını ifade etti. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk'un çok beğendiği Leao için yakın takibin sürdüğü dile getirildi.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan Rafael Leao için en uygun zamanın beklendiği kaydedildi. Turnuva bitimine kadar zamanı olan Aslan'ın resmi teklifini hazırladığı bildirildi.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Portekizli oyuncunun da şu aşamada görüşmelerden ziyade Dünya Kupası'na odaklandığı belirtildi.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Okan Buruk'un da süreci yakından takip ettiği ve Rafael Leao tarzında bir futbolcuyu hücum hattında görmek istediği aktarıldı.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

MILAN'DA HEDEFLERE ULAŞTIM

Leao, Portekiz basınına geleceğiyle ilgili konuştu. 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Portekizli yıldız, Milan'daki durumuyla alakalı, "Milan'da ulaşmayı hedeflediğim şeylere zaten ulaştım. Eğer ayrılık gerçekleşirse buradan çok mutlu bir şekilde ayrılırım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

OYUN PLANINA UYGUN

Okan Buruk, Rafael Leao'nun profilini kafasındaki oyun şablonuna uygun görüyor.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Portekizli yıldızın hücum hattındaki çok yönlülüğü sarı-kırmızılı teknik ekipten olumlu not aldı.

Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

Leao'nun sol kanat ve forvette yer alabilmesi nedeniyle önemli bir alternatif olduğu vurgulandı.

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