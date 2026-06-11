Galatasaray'da Rafael Leao hazırlıkları! Resmi teklif...

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan Rafael Leao için en uygun zamanın beklendiği kaydedildi. Turnuva bitimine kadar zamanı olan Aslan'ın resmi teklifini hazırladığı bildirildi.