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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan oyuncu için kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli ve Avrupa'dan gelen yoğun ilgi, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu. Transfer sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Galatasaray cephesinde önemli bir engelle karşılaşıldığı belirtiliyor. İşte transfer dosyasındaki son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 16:47
Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Galatasaray'da yönetim, orta saha takviyesi için gözünü Avrupa'nın yıldızlarına dikmişti.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Dünyaca ünlü kulüplerle kıyasıya bir transfer yarışına giren sarı-kırmızılılar, listenin üst sıralarında yer alan yıldız isim için uzun süredir nabız yokluyordu.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Ancak transfer piyasasında dengeleri alt üst eden hamle, Suudi Arabistan cephesinden geldi.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Bu transfer döneminde serbest kalarak takımdan ayrılması beklenen Franck Kessie'nin yerini doldurmak isteyen Al Ahli, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Suudi ekibinin, Juventus forması giyen Khephren Thuram için resmen harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Mirko Di Natale'nin haberine göre, daha önce Liverpool ve Manchester United'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki Fransız oyuncu için Galatasaray da devredeydi.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Ancak Juventus'un oyuncu için kapıyı oldukça yüksek bir rakamdan açması planları bozdu.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Çizme ekibinin, yıldız oyuncunun ilk pazarlık görüşmelerini 45-50 milyon euro seviyelerinden başlatmayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

Al Ahli'nin bu astronomik rakamları ödemeye hazır olması ve transfere dahil olması, Galatasaray'ın bu hamlede geri adım atmasına neden olabilir.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 45 maçta görev alan Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...

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