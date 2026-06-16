Galatasaray'a transfer şoku! Tam 50 milyon euro...
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan oyuncu için kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli ve Avrupa'dan gelen yoğun ilgi, sarı-kırmızılıların planlarını zora soktu. Transfer sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Galatasaray cephesinde önemli bir engelle karşılaşıldığı belirtiliyor. İşte transfer dosyasındaki son durum...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 16:47
Bu transfer döneminde serbest kalarak takımdan ayrılması beklenen Franck Kessie'nin yerini doldurmak isteyen Al Ahli, rotasını İtalya'ya çevirdi.
Suudi ekibinin, Juventus forması giyen Khephren Thuram için resmen harekete geçtiği öğrenildi.
Mirko Di Natale'nin haberine göre, daha önce Liverpool ve Manchester United'ın da listesinde bulunan 25 yaşındaki Fransız oyuncu için Galatasaray da devredeydi.
Ancak Juventus'un oyuncu için kapıyı oldukça yüksek bir rakamdan açması planları bozdu.
Çizme ekibinin, yıldız oyuncunun ilk pazarlık görüşmelerini 45-50 milyon euro seviyelerinden başlatmayı düşündüğü belirtildi.
Al Ahli'nin bu astronomik rakamları ödemeye hazır olması ve transfere dahil olması, Galatasaray'ın bu hamlede geri adım atmasına neden olabilir.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 45 maçta görev alan Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösteriliyor.
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