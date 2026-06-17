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Haberler Dünya Kupası Avusturya Ürdün CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

Avusturya Ürdün CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geliyor. Avusturya-Ürdün maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 07:34
Avusturya Ürdün CANLI İZLE | FIFA 2026 Dünya Kupası

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. J Grubu'nda Avusturya ile Ürdün, ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan Levi's Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Avusturya ile Ürdün arasındaki mücadeleyi Moritanya Futbol Federasyonu'ndan Dahane Beida yönetiyor. Beida'nın yardımcılıklarını Jerson dos Santos ve Elvis Guy Noupue Nguegoue yapıyor. VAR'da Mahmoud Ashour, AVAR'da ise Nicolas Gallo görev alıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

AVUSTURYA-ÜRDÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avusturya-Ürdün maçı TSİ 07.00'de başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AVUSTURYA-ÜRDÜN İLK 11'LER

Avusturya: Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer, Kalajdzic.

Ürdün: Abu Laila, Hadad, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Abu Taha, Altamari, Al-Rashdan, Din Rawabda, Al Fakhouri, Iyad Olwan.

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