Ovdiychuk Fırtına’da

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Olha Ovdiychuk'u renklerine bağladı. Yapılan açıklamada, "Ankara BB'de forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki orta sahayı kadromuza kattık " denildi. Ovdiychuk'nın forma numarası 77.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Olha Ovdiychuk'u renklerine bağladı. Yapılan açıklamada, "Ankara BB'de forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki orta sahayı kadromuza kattık " denildi. Ovdiychuk'nın forma numarası 77.