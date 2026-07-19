CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Oulai imzayı attı

Oulai imzayı attı

Karadeniz devinde yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Oulai, Serie A ekibi Fiorentina’ya transfer oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Oulai imzayı attı

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bir yandan teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo- mavililer, diğer yandan oyuncu satışlarından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Oulai'nin yeni adresi İtalya oldu. 20 yaşındaki merkez orta saha, özel bir uçak ile İstanbul'dan İtalya'ya giderek önceki gece saat 01:30 civarında Bologna Marconi Havalimanı'na indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Oulai, İtalya kulübünün tesisleri olan Viola Park geçti. Ardından resmi imzayı attı.

31 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Trabzonspor forması altında tüm kulvarlarda 31 resmi karşılaşmada görev yapan Oulai, 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Fildişi Sahilli yıldız; özellikle hızı, atletik yapısı ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekti.

DEĞERİNİ BİR SEZONDA 5.5 KAT ARTIRDI

Fırtına'nın Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya aldığı Oulai, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fiorentina'ya 26+4 milyon euro'ya transfer olan genç oyuncu, bir sezon içerisinde bonservis değerini 24.5 milyon euro artırarak 5.5 katına çıkardı. Oulai, bu transferle Trabzonspor'un son yıllarda en fazla değer kazandırdığı oyuncular arasında yer aldı.

F.Bahçe'ye transferde sürpriz orta saha!
F.Bahçe'de düğümü çözecek transfer!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Ahbap-Babala TV hattında dolaylı para trafiği bilirkişi raporunda! Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis ve kumar şirketlere para transferi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın transferi Messi'li Arjantin'den!
G.Saray'a Leao müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! 01:33
F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor! 01:33
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... 01:33
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 01:32
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 01:32
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 01:32
Daha Eski
F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe Guirassy transferini bitiriyor! İmza an meselesi 01:32
G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! G.Saray'dan forvete sürpriz 2 aday! 01:32
Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti Beşiktaş'ta 7 isim yolcu! Italiano biletlerini kesti 01:32
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 01:32
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 01:32
G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi G.Saray'da 4 ayrılık birden! İsimleri TFF'ye bildirilmedi 01:32