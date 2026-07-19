Oulai imzayı attı

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bir yandan teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo- mavililer, diğer yandan oyuncu satışlarından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Oulai'nin yeni adresi İtalya oldu. 20 yaşındaki merkez orta saha, özel bir uçak ile İstanbul'dan İtalya'ya giderek önceki gece saat 01:30 civarında Bologna Marconi Havalimanı'na indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Oulai, İtalya kulübünün tesisleri olan Viola Park geçti. Ardından resmi imzayı attı.

31 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Trabzonspor forması altında tüm kulvarlarda 31 resmi karşılaşmada görev yapan Oulai, 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Fildişi Sahilli yıldız; özellikle hızı, atletik yapısı ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekti.

DEĞERİNİ BİR SEZONDA 5.5 KAT ARTIRDI

Fırtına'nın Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya aldığı Oulai, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fiorentina'ya 26+4 milyon euro'ya transfer olan genç oyuncu, bir sezon içerisinde bonservis değerini 24.5 milyon euro artırarak 5.5 katına çıkardı. Oulai, bu transferle Trabzonspor'un son yıllarda en fazla değer kazandırdığı oyuncular arasında yer aldı.