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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Onuachu için teklif! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Onuachu için teklif! İşte o rakam

Bordo mavililer, Onuachu için Southampton’a 4 milyon euro önerdi. İngiliz temsilcisi 6 milyon euro civarına indi. 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor için bavul hazırlıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Onuachu için teklif! İşte o rakam

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da toplamda 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu için yönetim yaz döneminde büyük uğraş vermişti. Southampton, 15 milyon euro'luk bonservis bedeli istemiş ve geri adım atmayınca transfer olmamıştı. Southampton, Championship'e düştü ve kadroda önemli revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bordo mavililer, Ohuachu için İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı beyazlılar başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, bordo mavililerin 4 milyon euro önerdiği öğrenildi.

GELMEYE HAZIRIM, SİZ ANLAŞIN YETER

Championship ekibinin ise ciddi bir indirime giderek 6 milyon euro civarına indiği dile getirildi. Trabzonspor yönetiminin, 2.01 boyundaki forvetin transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki farkın iyice erimiş olması ve Nijeryalı yıldızın kontratının 1 yıl kalması sebebiyle umutlar arttı. Ayrıca bordo mavililer, oyuncunun da geri dönme konusundaki kararlılığını da önemli bir koz olarak kullanıyor. Onuachu, yönetimle görüşerek, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle anlaşmanızı bekliyorum" diyerek yeşil ışığı yaktı. Fatih Tekke de işin bitmesini beklediğini Samsunspor maçından sonra açıklamıştı.

ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gole imza atarak bordo-mavililerin en skorer ismi oldu. Ligde forma giydiği her 110 dakikada 1 gol ortalaması tutturan 2.01'lik forvet, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekmişti. Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Onuachu, toplamda 22 resmi maçta 17 golle sezonu tamamladı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

2024-25 sezonunu Southampton'da geçiren Onuachu, Premier Lig'de aradığı istikrarı bulamadı. İngiliz ekibinde bu sezon 25 lig maçında yalnızda 1045 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, fileleri sadece 4 kez havalandırdı.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da istediği ortamı bulamadı. 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, kariyerinin en düşük istatistiklerini İngiliz ekibi ile çıktığı maçlarda yaşadı.

28 PUANLIK KATKI SUNDU

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı forvet, bordo mavili takıma geçen 28 puanlık katkı sağlamıştı.

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