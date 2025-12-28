CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Cremonese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Canlı izle)

Cremonese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Canlı izle)

Serie A’da haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Cremonese, sahasında Napoli’yi ağırlıyor. İtalyan Süper Kupası’nı kazanarak sezona kupa ile devam eden Napoli, tarihi yılını ligde galibiyetle noktalamak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise “Cremonese – Napoli maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Canlı yayın şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 14:23 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 14:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cremonese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Canlı izle)

Cremonese-Napoli maçı canlı takip et!

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken Cremonese ile Napoli karşı karşıya geliyor. Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Napoli, bu sezonki güçlü performansını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

CREMONESE-NAPOLI MAÇI HANGİ GÜN?

Cremonese-Napoli maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

CREMONESE-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Cremonese-Napoli maçı, saat 17:00'de başlayacak.

CREMONESE-NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cremonese ve Napoli'nin karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak.US Cremonese-SSC Napoli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Cremona'nın muhtemel ilk 11'i: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Bonazzoli, Vardy

Napoli muhtemel ilk 11'i: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Lang, Hojlund

ASpor CANLI YAYIN

İşte Goretzka'nın transfer bedeli!
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul'
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Özgür Özel'in "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Beşiktaş'a transferde kötü haber!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 15:21
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! 14:35
Cremonese-Napoli maçı bilgileri! Cremonese-Napoli maçı bilgileri! 14:23
F.Bahçe'den Zagars için sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den Zagars için sakatlık açıklaması! 14:14
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 14:06
Ekvator Ginesi-Sudan maçı izleme bilgileri Ekvator Ginesi-Sudan maçı izleme bilgileri 13:53
Daha Eski
Torino’dan Zapata açıklaması! Torino’dan Zapata açıklaması! 13:45
Gabon-Mozambik maçı bilgleri Gabon-Mozambik maçı bilgleri 13:37
Milan-Hellas Verona maçı bilgileri! Milan-Hellas Verona maçı bilgileri! 13:14
Ömer Toprak teknik ekibe geçti! Ömer Toprak teknik ekibe geçti! 13:11
G.Saray'da 2. yarı hazırlığı başlıyor! G.Saray'da 2. yarı hazırlığı başlıyor! 13:06
Cristiano Ronaldo'dan flaş istek! Cristiano Ronaldo'dan flaş istek! 13:04