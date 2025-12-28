Cremonese-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Canlı izle)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Cremonese-Napoli maçı canlı takip et!

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken Cremonese ile Napoli karşı karşıya geliyor. Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Napoli, bu sezonki güçlü performansını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

CREMONESE-NAPOLI MAÇI HANGİ GÜN?

Cremonese-Napoli maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

CREMONESE-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Cremonese-Napoli maçı, saat 17:00'de başlayacak.

CREMONESE-NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cremonese ve Napoli'nin karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak.US Cremonese-SSC Napoli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Cremona'nın muhtemel ilk 11'i: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Bonazzoli, Vardy

Napoli muhtemel ilk 11'i: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Neres, Lang, Hojlund