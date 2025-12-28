Fenerbahçe’den Arturs Zagars için sakatlık açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Manisa deplasmanında sakatlanan Arturs Zagars’ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 14:14
Fenerbahçe Beko, Letonyalı guardı Arturs Zagars'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Aralık Cumartesi günü oynanan Glint Manisa Basket karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

