Fenerbahçe’den Arturs Zagars için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Letonyalı guardı Arturs Zagars'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Aralık Cumartesi günü oynanan Glint Manisa Basket karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."