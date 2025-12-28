CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE: Ekvator Ginesi-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE: Ekvator Ginesi-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CAF Afrika Uluslar Kupası 2025 E Grubu’nda kritik bir mücadelede Ekvator Ginesi, Sudan ile karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kaybeden iki ekip için bu karşılaşma, gruptan çıkma umutlarını canlı tutmak adına büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise “Ekvator Ginesi – Sudan maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Maç şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.

28 Aralık 2025 Pazar 13:53
CANLI İZLE: Ekvator Ginesi-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekvator Ginesi-Sudan maçı canlı anlatım!

Ekvator Ginesi-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası 2025'te E Grubu'nun alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Ekvator Ginesi ile Sudan karşı karşıya geliyor. İlk maçların ardından üçüncü ve dördüncü sırada yer alan iki takım için bu mücadele, eleme şansını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, saat ve kanal detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI HANGİ GÜN?

Ekvator Ginesi-Sudan maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ekvator Ginesi-Sudan maçı, saat 18:00 başlayacak.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ekvator Ginesi ve Sudan, karşı karşıya geleceği CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Casablanca'da, Stade Mohamed V Stadyumu'nda oynanacak.

EKVATOR GINESI-SUDAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvator Ginesi ile Sudan arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Exxen kanalında canlı yayınlanacak.

