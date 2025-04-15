Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi

Bu sezon sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır yuvada kalıyor. İsmi başta G.Saray ve F.Bahçe ile anılan milli eldiven için bordo-mavili yönetim çok net bir tavır takınıyor. Gelecek hiçbir teklif karşısında kaptanını bırakmama kararı alan Karadeniz Fırtınası, kaptanı ile devam edecek. İki ezeli rakibin peşinde olduğu Uğurcan için sert ifadeler kullanan yöneticiler, böyle bir ayrılığın mümkün olmadığını belirtiyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu, Uğurcan Çakır ile ilgili kendilerine herhangi bir teklifin gelmesinin söz konusu dahi olamayacağını, kimsenin böyle bir teklife cesaret edemeyeceğini vurguladı. Uğurcan Çakır ile ilgili sorulara yönetimden gelen yanıt, "Böyle bir gündem masaya dahi gelemez" olurken, milli file bekçisinin ailesi de haberlerle ilgili olarak, "Komik, sadece gülüyoruz" dedi. Uğurcan da daha önce her zaman "Trabzonsporlu Uğurcan olarak anılmak istiyorum" demişti.

EN BAŞARILI İKİNCİ KALECİ

Uğurcan Çakır bu sezon ligde kalesini gole kapatan isimler arasında ikinci sırada yer alıyor. Bodrum kalecisi Sousa, çıktığı 26 maçın 12'sinde gol yemeyerek yüzde 46.2'lik bir başarı oranı yakaladı. 29 maçta 12 kez kalesini kapatan Uğurcan ise yüzde 41'lik oranıyla Sousa'yı izledi.