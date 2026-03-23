Galatasaray'ın golcüsü Manchester City'den! Yaz dönemini sarsacak transfer
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere dünya yıldızı futbolcuları takibe almıştı. Sarı-kırmızılıların Manchester City'de forma giyen o oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Adı Bernardo Silva ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarla anılan Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.
ASLAN'DA PLAN MARMOUSH
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda hücum hattına takviye için Omar Marmoush'u izliyor.
Kanatlarda ve forvette oynayan 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın kiralanması planlanıyor.
City'deki sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek Marmoush bu sezon 29 maça çıkarken toplamda 6 gol attı, 3 asist yaptı.
Deneyimli futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.
