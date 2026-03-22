Jose Mourinho'dan flaş Anderson Talisca itirafı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli çalıştırıcıdan son olarak sarı-lacivertlilerdeki günleriyle alakalı dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Mourinho'nun, Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili o itirafı gündem oldu. İşte detaylar...
22 Mart 2026 Pazar 17:57
Jose Mourinho sezon başında sarı-lacivertlilerde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle o zamanki mevcut yönetim tarafından takımdan gönderilmişti.
Portekizli çalıştırıcının yerine Domenico Tedesco, Kanarya'nın yeni hocası olmuştu.
Şimdilerde Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran Mourinho'dan Fenerbahçe'yi çalıştırdığı günlerle ilgili olarak flaş itiraflar gelmeye devam ediyor.
Tecrübeli teknik adam son olarak ilginç bir iddiada bulundu.
Mourinho, sarı-lacivertlileri çalıştırdığı dönemde; öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediğini ancak yönetimin 'veto' etmesine rağmen Anderson Talisca'yı transfer ettiğini söyledi.
Jose, "Sistemimde Talisca'nın oynayacağı mevki yok' dememe rağmen alındı" dedi.