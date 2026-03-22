Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! İşte tarihe geçecek o proje

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'da katıldığı bir canlı yayında tarihe geçecek o projesini açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul'dan bir kulüp satın alarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı ve Avrupa'ya futbolcu yetiştirecek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 23:53
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu kez kimsenin beklemediği bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü.

Dünya yıldızı futbolcu, Türkiye'den bir takım satın alarak tarihe geçecek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sakatlığı nedeniyle Nijerya'da bulunan ve burada katıldığı bir canlı yayında konuşan Osimhen, İstanbulspor'un satın almayı ve Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı hedefliyor.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre göre 27 yaşındaki santrfor, amacının sadece bir kulüp sahibi olmaktan çok daha fazlası olduğunu dile getirdi.

Osimhen'in bu proje ile hedeflediği şey; Nijerya'daki genç oyuncuları keşfetmek, Nijerya'da gelişimlerini sağlamak ve ardından İstanbulspor aracılığı ile Avrupa'ya taşımak.

Kendi açıklamasına göre proje; Türkiye'de bir kulübün satın alınmasını ve Nijerya Premier Lig'inde mücadele edecek bir yapılanmanın kurulmasını içeriyor. Bu sayede yetenekli oyuncular, Türkiye'ye geçmeden önce yerel ligde kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

KENDİ HİKAYESİNDEN İLHAM ALDI

Bu fikir, Osimhen'in kendi hikayesinden de izler taşıyor. Lagos'ta büyüyen oyuncu, gençlerin fırsat bulmasının ne kadar zor olduğunu yakından biliyor. Bu yüzden Osimhen'in amacı; bu süreci daha erişilebilir hale getirmek ve yerel yetenekleri doğrudan Avrupa futboluna bağlayan bir sistem kurmak.

Nijeryalı yıldızın bu hamlesi, özellikle ülkesinde büyük bir takdirle karşılandı. Daha önce Nijerya'dan çıkan yıldız isimlerin bu tarz girişimlerden uzak durdukları ve risk almaktan kaçındıkları aktarıldı.

