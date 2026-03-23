Fenerbahçe'de Kim Min-Jae harekatı başladı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaz dönemi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih forması giyen eski stoperi Kim Min-Jae'yi listesine aldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Dört koldan çalışmalarını sürdüren Kanarya, aradığı ismi Bundesliga'da buldu.
FENER'DE ROTA KIM MIN-JAE
Stoper hattına Milan Skriniar gibi lider ve güçlü bir karakter arayan Fenerbahçe, eski yıldızı Kim Min-Jae'de karar kıldı.
2021-22 sezonunda Çubuklu formayı giyen Güney Koreli oyuncu için Bayern Münih'e teklif götürülecek.
2028'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoperle görüşmeler hızlıca başlatılacak.
Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Güney Koreli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
