Haberler Fenerbahçe Slovakya'da Milan Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı"

Slovakya'da Milan Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı"

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar'ın sakatlığına rağmen Slovakya Milli Takımı'na çağrılması Slovakya'da büyük tartışma yarattı. Teknik direktörün "kariyerini riske attı" açıklaması, sağlık uzmanlarının uyarılarıyla birlikte tepkileri artırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 12:59
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı'na davet edilmesi büyük tartışmalara yol açtı.

Teknik direktör Francesco Calzona'nın açıklamalarının ardından sağlık uzmanlarından da ciddi risk uyarıları geldi.

Calzona, oyuncunun durumuyla ilgili, "Skriniar zorlu bir sakatlıkla mücadele ediyor ancak takımda yer almak için elinden geleni yapıyor.

Sahada olmak için kariyerinin bir bölümünü riske etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano, oyuncunun durumuna dair temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Fano, "Bu sakatlık kolay atlatılacak bir durum değil. Tam anlamıyla iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir ama bunun için iğne kullanması gerekir.

Sakatlığın tekrarlama ya da kötüleşme riski yüksek. Ağrıları devam ediyorsa milli takıma dönmesini kesinlikle tavsiye etmem" diye konuştu.

Bu gelişmeler Slovak basınında geniş yankı uyandırırken, milli takım yönetiminin aldığı kararın riskli olduğu yönündeki eleştiriler de artıyor.

