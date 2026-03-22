Arda Güler'li Real Madrid evinde Atletico Madrid'i devirdi!

Arda Güler'li Real Madrid evinde Atletico Madrid'i devirdi!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Real Madrid'in Atletico Madrid'i konuk ettiği dev derbiden ev sahibi ekip 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Milli yıldızımız Arda Güler bu karşılaşmada Real Madrid adına ilk 11'de sahaya çıktı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 22:17 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 00:56
Arda Güler'li Real Madrid evinde Atletico Madrid'i devirdi!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid dev derbide karşı karşıya geldi.

Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Real Madrid sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Atletico Madrid'den Ademola Lookman açtı.

İlk yarı bu golle Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 52. dakikada Real Madrid adına Vinicius Junior sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmada dakikalar 55'i gösterirken Valverde ağları sarstı ve başkent ekibini 2-1 öne geçirdi. Bu gole 66. dakikada Atletico Madrid'den Molina cevap verdi ve skoru 2-2 yaptı.

Maçta 72. dakikada Vinicius Junior bir kez daha ağları havalandırdı ve takımını 3-2'lik skorla yeniden öne geçirdi. Mücadelenin 77. dakikası flaş anlara sahne oldu. Karşılaşmanın hakemi Munuera, Valverde'yi direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Dev derbide başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Milli yıldızımız Arda Güler ise karşılaşmada 74. dakikada kenara geldi ve futbolcu yerini Bellingham'a bıraktı.

Maçın ardından Real Madrid 69 puanla ligde ezeli rakibi Barcelona'nın sahip olduğu 73 puanın ardından 2. sırada bulunuyor.

Atletico Madrid ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor.

G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor
Mourinho'dan flaş Talisca itirafı!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Son dakika: İstanbul’da Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü | Hamas’tan Başkan Erdoğan’a Gazze teşekkürü
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı!
Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü...
Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! 23:53
Türkiye maçı öncesi Romanya'ya büyük şok! Türkiye maçı öncesi Romanya'ya büyük şok! 23:38
R. Madrid-A. Madrid (CANLI) Arda ilk 11'de! R. Madrid-A. Madrid (CANLI) Arda ilk 11'de! 22:17
Fenerbahçe Beko'da flaş Baldwin gelişmesi! Fenerbahçe Beko'da flaş Baldwin gelişmesi! 21:22
Kritik maçta kazanan Erzurum! Kritik maçta kazanan Erzurum! 21:17
Deportivo Alaves'ten tarihi dönüş! Deportivo Alaves'ten tarihi dönüş! 20:17
Daha Eski
Beşiktaş GAİN son çeyrekte döndü! Beşiktaş GAİN son çeyrekte döndü! 20:13
Bizim Çocuklar'ın hazırlıkları sürüyor! Bizim Çocuklar'ın hazırlıkları sürüyor! 19:26
Aston Villa galibiyeti hatırladı! Aston Villa galibiyeti hatırladı! 19:23
Pereira'nın N. Forest'ı Tottenham'ı devirdi! Pereira'nın N. Forest'ı Tottenham'ı devirdi! 19:19
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! 19:18
Atalanta 3 puanı Zappacosta ile kaptı! Atalanta 3 puanı Zappacosta ile kaptı! 19:13