Arda Güler'li Real Madrid evinde Atletico Madrid'i devirdi!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid dev derbide karşı karşıya geldi.

Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Real Madrid sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Atletico Madrid'den Ademola Lookman açtı.

İlk yarı bu golle Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 52. dakikada Real Madrid adına Vinicius Junior sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmada dakikalar 55'i gösterirken Valverde ağları sarstı ve başkent ekibini 2-1 öne geçirdi. Bu gole 66. dakikada Atletico Madrid'den Molina cevap verdi ve skoru 2-2 yaptı.

Maçta 72. dakikada Vinicius Junior bir kez daha ağları havalandırdı ve takımını 3-2'lik skorla yeniden öne geçirdi. Mücadelenin 77. dakikası flaş anlara sahne oldu. Karşılaşmanın hakemi Munuera, Valverde'yi direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Dev derbide başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Milli yıldızımız Arda Güler ise karşılaşmada 74. dakikada kenara geldi ve futbolcu yerini Bellingham'a bıraktı.

Maçın ardından Real Madrid 69 puanla ligde ezeli rakibi Barcelona'nın sahip olduğu 73 puanın ardından 2. sırada bulunuyor.

Atletico Madrid ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor.