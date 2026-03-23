Galatasaray'da rota yeniden Strahinja Pavlovic!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hazırlıkları sürerken gündeme yeniden Strahinja Pavlovic geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce 20 milyon euroyu gözden çıkardıkları fakat AC Milan tarafından ret yanıtı aldıkları Sırp stoper için teklif yükseltmeyi planlıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Hücum hattını yıldızlarla dolduran G.Saray, yeni sezonda savunma ve orta sahaya önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Orta alana en az iki oyuncu düşünülürken, savunmada ise sol ayaklı bir stoper tercih ediliyor.
Singo'dan stoperde beklediği verimi alamayan Buruk, Fildişili yıldızı yeni sezonda sağ bekte değerlendirecek.
Bu nedenle Davinson Sanchez'in yanına tıpkı Abdülkerim Bardakcı gibi sol ayaklı bir futbolcu düşünülüyor. Listenin ilk sırasında ise tanıdık bir isim bulunuyor.
G.Saray yönetiminin hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Milan'dan istediği Strahinja Pavlovic için yazın bir kez daha İtalya'ya çıkarma yapılacak.
Sarı-kırmızılı takımın hem kiralama teklifi hem de 20 milyon euro'luk opsiyonu daha önce reddedilmişti.
Milan'da harika bir sezon geçiren, 26 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki Sırp yıldız için fiyat yükselteceği öğrenildi.
Sol ayaklı olması, topla ilişkisinin başarılı olması ve uzun boyu nedeniyle beğenilen Pavlovic, listenin ilk sırasına oturdu.
Pavlovic, Milan'ın Torino'yu 3-2 yendiği karşılaşmada harika bir gol imzasını attı.
Ceza alanı dışarısından topa gelişine harika vuran Strahinja Pavlovic, uzun süre unutulmayacak bir gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.