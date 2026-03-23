CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da rota yeniden Strahinja Pavlovic!

Galatasaray'da rota yeniden Strahinja Pavlovic!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hazırlıkları sürerken gündeme yeniden Strahinja Pavlovic geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce 20 milyon euroyu gözden çıkardıkları fakat AC Milan tarafından ret yanıtı aldıkları Sırp stoper için teklif yükseltmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Hücum hattını yıldızlarla dolduran G.Saray, yeni sezonda savunma ve orta sahaya önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Orta alana en az iki oyuncu düşünülürken, savunmada ise sol ayaklı bir stoper tercih ediliyor.

Singo'dan stoperde beklediği verimi alamayan Buruk, Fildişili yıldızı yeni sezonda sağ bekte değerlendirecek.

Bu nedenle Davinson Sanchez'in yanına tıpkı Abdülkerim Bardakcı gibi sol ayaklı bir futbolcu düşünülüyor. Listenin ilk sırasında ise tanıdık bir isim bulunuyor.

G.Saray yönetiminin hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Milan'dan istediği Strahinja Pavlovic için yazın bir kez daha İtalya'ya çıkarma yapılacak.

Sarı-kırmızılı takımın hem kiralama teklifi hem de 20 milyon euro'luk opsiyonu daha önce reddedilmişti.

Milan'da harika bir sezon geçiren, 26 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki Sırp yıldız için fiyat yükselteceği öğrenildi.

Sol ayaklı olması, topla ilişkisinin başarılı olması ve uzun boyu nedeniyle beğenilen Pavlovic, listenin ilk sırasına oturdu.

Pavlovic, Milan'ın Torino'yu 3-2 yendiği karşılaşmada harika bir gol imzasını attı.

Ceza alanı dışarısından topa gelişine harika vuran Strahinja Pavlovic, uzun süre unutulmayacak bir gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

G.Saray'ın golcüsü City'den!
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran savaşında 24'üncü gün | Demir Kubbe çöktü | İran'dan Hürmüz tehdidi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Almanya'ya Kim Min-Jae çıkarması!
Mourinho'dan flaş Talisca itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! Arda'lı R. Madrid evinde A. Madrid'i devirdi! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:58
Hakan döndü Inter berabere kaldı! Hakan döndü Inter berabere kaldı! 00:41
Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! Osimhen, İstanbul'dan takım satın alacak! 00:05
Mourinho'dan flaş Talisca itirafı! Mourinho'dan flaş Talisca itirafı! 00:05
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor 00:05
Daha Eski
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! 00:05
Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü... 00:05
Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! Sneijder'den Liverpool'a sert tepki! 00:05
Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! 00:05
G.Saray'a Noa Lang müjdesi! G.Saray'a Noa Lang müjdesi! 00:05
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" 00:05