Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...
Noa Lang'dan Galatasaray'a sevindiren haber geldi. Talihsiz sakatlık sonrası ameliyatı başarılı geçen yıldız oyuncu, özel bandajla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Hollandalı yıldızın dev maçta sahada olması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 16:05
DERBİDE SAHADA
Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusunun 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.
Takvim'de yer alan habere göre; özel bir bandajla derbiye çıkacak olan Lang, takım arkadaşlarını da zorlu deplasmanda yalnız bırakmamış olacak.
Bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 asisti bulunuyor.
Cimbom'un Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang, Ocak ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 maç kaçırmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
