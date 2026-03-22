Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Noa Lang'dan Galatasaray'a sevindiren haber geldi. Talihsiz sakatlık sonrası ameliyatı başarılı geçen yıldız oyuncu, özel bandajla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Hollandalı yıldızın dev maçta sahada olması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 16:05
Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada parmağından sakatlık yaşamıştı.

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Tecrübeli futbolcunun parmağı reklam panosuna sıkışmış ve kopmuştu.

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Acılar içinde yerde kalan Lang'ın ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Yıldız oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

DERBİDE SAHADA
Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusunun 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde sahada olması bekleniyor.

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Takvim'de yer alan habere göre; özel bir bandajla derbiye çıkacak olan Lang, takım arkadaşlarını da zorlu deplasmanda yalnız bırakmamış olacak.

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 asisti bulunuyor.

Noa Lang'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Sahalara dönüş tarihi...

Cimbom'un Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang, Ocak ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 maç kaçırmıştı.

