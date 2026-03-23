Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş gelişme
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kanarya kadrosuna flaş isimleri dahil etmek isterken listeye Real Madrid'in yıldızı da eklendi. Yönetim, Real Madrid formasını giydiği süre boyunca unutulmaz başarılara imza atan o futbolcuyu transfer ederek sarı-lacivertli taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Kanarya milli araya moralli bir şekilde girerken diğer yandan yönetim transferde kolları sıvadı.
Bu sezon sakatlıklar sonrasında savunmada sıkıntı yaşayan ve özellikle Milan Skriniar'ın yokluğunda büyük kayıplar veren Fenerbahçe, yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmek için istiyor.
Mali anlamda kulübü sıkıntıya sokmak istemeyen yönetim, bonservisi elinde olan yıldızlara yönelirken, bu bağlamda harekete geçen sarı-lacivertliler ilk sıraya Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger'i yazdı.
Menajerler aracılığıyla Alman yıldız için ilk temas kuruldu.
33 yaşındaki stoperden gelecek yanıtı bekleyen Fenerbahçe Yönetimi, yeşil ışık gelmesi halinde resmi temaslara başlayacak.
Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli stoper için Milan Skriniar'a verdiği maaş bütçesini Rüdiger için de açacak.
TAM BİR KOLEKSİYONER
Antonio Rüdiger, 2022 yaz transfer döneminde Chelsea'den Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer oldu.
4 sezondur eflatun-beyazlıların formasını giyen Alman stoper, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.