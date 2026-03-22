Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Sezon sonunda ayrılmak istediğini iletti
Lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren oyuncusu gündeme geldi. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 15:55
Yönetimin özellikle yaşı ilerlemiş birçok futbolcuyla yollarını ayırmak istediği kaydedildi.
Galatasaray'da sezon sonunda ilk veda edecek isimlerin başında ise Kaan Ayhan geliyor.
Sarı kırmızılılarda geniş kadroda kendisine yer bulamayan Kaan Ayhan, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Başta eski takımı Schalke 04 olmak üzere çok sayıda teklif alan milli futbolcu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi de Kaan'ın bu isteğine kayıtsız kalmadı.
BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI!
Kaan Ayhan bu sezon sarı kırmızılılarda toplam 24 karşılaşmada forma giydi.
Milli oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan 31 yaşındaki ismin, Galatasaray ile olan kontratı ise 2028 yılında sona erecek.
