Galatasaray'da Okan Buruk'u endişelendiren gerçek! Milli ara dönüşü...
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık skorla mağlup ayrılarak ilk maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmasına rağmen Avrupa'ya veda etmişti. Cimbom, Trendyol Süper Lig'e ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanırken o gerçek teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 18:59Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 19:06
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaştı.
Cimbom ilk maçtan aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından mutlaka turu geçmeyi hedefliyordu.
Sarı-kırmızılılarda işler planlandığı gibi gerçekleşmedi ve Cimbom rakibine 4-0'lık skorla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray, Devler Ligi'nden elenmesinin ardından Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk yaşamayı planlıyor.
Cimbom için o flaş gerçek ise teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Sarı-kırmızılı takımı milli maçlar dönüşünde zorlu bir fikstür bekliyor.
4 gün arayla önce Trabzonspor ardından da Göztepe deplasmanlarına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ardından da ligin ilk yarısında yenildiği Kocaelispor'u konuk edecek.
Galatasaray bu süreçte 9 puan toplamayı hedefliyor.