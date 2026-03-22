Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den Liverpool'a sert tepki!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den Liverpool'a sert tepki!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Liverpool'un ırkçılık suçlamalarına sert bir dille karşılık verdi. Hollandalı, sarı-kırmızılıların bu tür ithamlarda bulunulacak son kulüp olduğunu ifade ederken Premier Lig ekibini Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık yüzünden hesap vermeye davet etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 18:36
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşmiş ve RAMS Park'ta 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda 4-0 mağlup gelerek turnuvaya veda etmişti.

Anfield'da oynanan mücadelede yaşanan olaylar ve maçın ardından iki takımın birbirini hedef alan açıklamaları gündem olmuştu.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlıkları şok etkisi yaratmıştı. Osimhen'in Ibrahima Konate ile girdiği mücadele sonrası kolunda kırık oluşmuş, Noa Lang'in ise saha kenarında yer alan reklam panosuna sıkışması sonucu parmağı kopmuştu.

Galatasaraylı taraftarlar, Osimhen'in sakatlandığı pozisyon sonrası sosyal medya üzerinden Konate'ye tepki göstermişti. Liverpool kulübü ise Fransız futbolcunun sosyal medyada ırkçı tacize uğradığını açıklamış ve resmi kanalları üzerinden konu hakkında sert bir açıklama yayınlamıştı.

Liverpool'un açıklamalarına Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz." sözleri ile tepki göstermişti.

Premier Lig ekibine bir tepki de Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder'den geldi.

"LIVERPOOL HESAP VERMELİ"

Hollandalı isim, "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli." sözleri ile Liverpool'u sert bir şekilde eleştirdi.

