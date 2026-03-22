Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! Krize neden oldu

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransa'nın genç oyuncuya vatandaşlık vererek milli takıma çağırmayı planladığı öğrenildi. Ancak bu planla ilgili sürpriz bir haber gündeme geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 13:53
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers kulübünden kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

19 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Fransa U21 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

Ancak Sidiki Cherif ile birlikte bir diğer genç isim Mamadou Diakhon'nun Fransa U21 Milli Takımı kampına katılamayacağı ifade edildi.

Fenerbahçeli genç yıldızın, Fransa forması giyebilmesi için gereken vatandaşlık işlemlerinin henüz tamamlanmadığı bildirildi. Cherif'in yanı sıra Mamadou Diakhon'un ise milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı aktarıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, ortaya çıkan durumun Fransa Futbol Federasyonu'nda gerginliğe ve krize yol açtığı kaydedildi.

Gine doğumlu Sidiki Cherif bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta görev aldı.

1.88 boyundaki santrfor bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.

İŞTE FRANSIZ BASININDA YER ALAN O HABER:

