Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! Krize neden oldu
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransa'nın genç oyuncuya vatandaşlık vererek milli takıma çağırmayı planladığı öğrenildi. Ancak bu planla ilgili sürpriz bir haber gündeme geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 13:53
Fenerbahçeli genç yıldızın, Fransa forması giyebilmesi için gereken vatandaşlık işlemlerinin henüz tamamlanmadığı bildirildi. Cherif'in yanı sıra Mamadou Diakhon'un ise milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı aktarıldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, ortaya çıkan durumun Fransa Futbol Federasyonu'nda gerginliğe ve krize yol açtığı kaydedildi.
Gine doğumlu Sidiki Cherif bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta görev aldı.
1.88 boyundaki santrfor bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.
İŞTE FRANSIZ BASININDA YER ALAN O HABER:
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.